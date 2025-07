Andressa Urach faz revelação sobre HIV e leva filho ao posto de saúde

A influenciadora Andressa Urach usou suas redes sociais, na última segunda-feira (30), para anunciar que começou a utilizar o PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), medicamento distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que reduz o risco de infecção pelo HIV.

Em um vídeo gravado no posto de saúde de Santo Amaro, na Zona Centro-Sul de São Paulo, Andressa explicou todo o processo de atendimento, que inclui o teste rápido para detecção do vírus e a liberação do medicamento.

Ela comemorou o resultado negativo para HIV e destacou a eficiência do serviço público de saúde.

“Hoje eu vim no posto de saúde buscar o meu PrEP. Para quem não conhece, é um remédio que o SUS fornece para evitar pegar HIV. E isso é incrível, por isso eu amo o SUS”, afirmou a influenciadora.

Além de buscar o medicamento para si, Andressa levou o filho Arthur ao posto e reforçou a importância de incluir os jovens nas ações de prevenção.

“Uma boa mãe leva o filho para o caminho também. Vai pegar o PrEP dele também, porque a gente tem que se cuidar. Prevenção é fundamental, ainda mais quando falamos de uma doença que mata muitas pessoas”, disse.

Ao final do vídeo, Andressa elogiou o atendimento da unidade de saúde e incentivou seus seguidores a buscarem informações sobre o PrEP e os serviços disponíveis. “Importante, conscientização e saúde”, concluiu.

