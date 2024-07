"Apagão" no Morenão e Pioneiros pode ter sido causado por pipa

Saiba Mais Geral Mais de 7 mil residências ficam sem energia após falha na rede na Capital

Uma queda no fornecimento de energia elétrica deixou pelo menos 7.202 pessoas sem luz no início da noite de ontem (18), na região do Morenão e Pioneiros.

Conforme atualização da Energia, após análises de técnicos da concessionário, foi apontado, preliminarmente que uma pipa pode ter ocasionado a queda da rede.

A falta de energia afetou clientes que ficaram sem luz até esta sexta-feira (19). No entanto, ainda na quinta-feira (18), às 19h16 as primeiras 4.235 unidades consumidoras foram restabelecidas. Depois às 20h02, mais 1.130 clientes tiveram a energia restabelecida.

Após mais um reparo, às 22h07, outras 606 unidades foram restabelecidas e à 00h14 o serviço foi concluído para os 1.231 clientes restantes.



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Geral Mais de 7 mil residências ficam sem energia após falha na rede na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também