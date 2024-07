Mais de 7 mil residências ficam sem energia após falha na rede na Capital

Uma parcela de 7.202 clientes da Energia ficaram sem eletricidade no começo da noite de ontem (18), sendo que alguns só tiveram a energia restabelecida horas depois.

De acordo com concessionária, houve uma interrupção do fornecimento a clientes da região do Pioneiros e Morenão, a partir das 18h37. As primeiras 4.235 unidades consumidoras tiveram a energia de volta às 19h16 da noite, enquanto a de outros 1.130 consumidores foi restabelecida às 20h02.

Após às 00h14 o serviço foi concluído para todo os clientes.

A Energisa informou ainda que apura as causas da queda de energia e para que os clientes procure um dos canais oficiais para registrar as ocorrências na rede de energia elétrica, por meio do site:energisa.com.br. ChatsApp Gisa: (67) 99980-0698, aplicativo Energisa On ou call center: 0800 722 7272.

Matéria Alterada às 10h32 para acréscimo de informações

