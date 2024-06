Após problemas com nave, astronautas acabam 'presos' no espaço

Pedro Molina, com informações do g1 atualizado em 26/06/2024 às 17h33

A Nasa, a agência espacial norte-americana, lançou em 5 de junho, após anos de atraso, o primeiro voo tripulado na espaçonave Starliner, da Boeing, que tinha como destino à Estação Espacial Internacional (ISS).

Os pilotos de teste Butch Wilmore e Suni Williams decolaram a bordo da capsula e deveriam voltar à Terra no dia 12 de junho, oito dias depois da decolagem, no entanto, a volta já foi adiada três vezes pela Nasa.

Na sexta-feira (21), um comunicado da agência estadunidense havia informado que o pouso era esperado para esta quarta-feira (26), mas o cronograma foi reajustado e nenhuma nova data foi divulgada.

Segundo a Nasa, o adiamento permitirá mais tempo para examinar os problemas dos propulsores e os vazamentos de hélio que causaram o primeiro atraso no retorno.

“Estamos deixando os dados orientarem nossa tomada de decisão em relação ao gerenciamento dos pequenos vazamentos no sistema de hélio e ao desempenho dos propulsores que observamos durante o encontro e a atracação", informou Steve Stich, gerente do Programa de Tripulação Comercial da NASA.

Ainda segundo a agência, a nave Starliner pode ficar ancorada na ISS por no máximo 45 dias.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também