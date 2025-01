Aposta de MS acerta quina e leva R$ 48,7 mil na Mega-Sena

Uma aposta de Mato Grosso do Sul embolsou R$ 48.714,94 ao acertar cinco das seis dezenas do concurso 2.820 da Mega-Sena sorteado nesse sábado (25). Os números foram: 6, 15, 19, 25, 32 e 42.

A informação foi confirmada pela Loteria da Caixa Econômica Federal durante a divulgação do rateio. O volante, registrado em agência lotérica situada na região central de Três Lagoas, fazia parte de um volante simples de seis dezenas, registrado com valor mínimo de R$ 5.

O montante poderá ser sacado já no próximo dia útil, mediante a apresentação do bilhete original em uma das agências da Caixa. A quina teve outras 64 apostas vencedoras do prêmio de R$ 48.714,94. Já 4.323 acertadores da quadra, sendo 55 Sul-mato-grossenses, irão levar R$ 1.030,28.

