Apresentadora é demitida da Band após acusação de falas racistas

A apresentadora Ana Paula Minerato, da Band, foi foi demitida pela emissora, no início da tarde desta segunda-feira (25), após falas racistas,

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora. Minerato apresentava um programa de rádio na estação Band FM, em que entrevistava diversas personalidades da música.

A demissão aconteceu após a divulgação de áudios racistas nas redes sociais atribuídos à Ananda, vocalista da banda Melanina Carioca, na noite do último domingo (24), onde a apresentadora chama a jovem negra de “neguinha” e diz que ela tem “cabelo duro”.

As falas de Minerato aconteceram durante uma conversa com o ex-namorado, o rapper KT. “A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gostava de mina do cabelo duro. Por isso ali é neguinha né, alguém ali, o pai ou a mãe, veio da África, tá na cara”, disse a apresentadora.

O Melanina Carioca repudiou as declarações feitas pela ex-musa da Gaviões da Fiel. Ex pois a escola de samba a desligou na manhã desta segunda.

Leia na íntegra a nota da Band:

A Band repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também