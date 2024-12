Avião com destino a Campo Grande colide com outra aeronave em Congonhas; assista

Dois aviões da empresa aérea Latam colidiram na manhã desta terça-feira (3), no pátio de embarque e desembarque do aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo. O incidente ocorreu em baixa velocidade e não deixou feridos. O episódio também não provocou nenhum atraso ou cancelamento de voo. Um dos voos tinha como destino Campo Grande (MS).

Imagens que circulam na internet flagraram o momento que uma das aeronaves dá uma pequena encostada na lataria de outro avião que estava parado.

O acidente aconteceu por volta das 8h24. Fotos tiradas de uma das aeronaves mostram várias avarias na lataria dos veículos.

A concessionária Aena, que é responsável pelo terminal de Congonhas, afirmou que "a ponta da asa de uma aeronave com destino a Campo Grande entrou em contato com a cauda de outra, que seguiria para Brasília (DF)".

Por meio de nota, a Latam confirmou a colisão.

Íntegra da nota da Latam:

“A LATAM registrou nesta terça-feira (3) contato em solo entre duas aeronaves que realizavam taxiamento no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O evento não colocou em risco nenhum dos passageiros e tripulantes de ambos os aviões, que foram desembarcados normalmente e em total segurança. As aeronaves foram encaminhadas para nspeções de manutenção e todos os clientes serão reacomodados em outros voos da companhia. A LATAM colabora com as investigações do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) para o esclarecimento do evento. A LATAM lamenta os transtornos e ressalta que adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos”. Assista:

Com g1

