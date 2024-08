Bancários pedem reajuste salarial em protesto com cachorro quente

O Sindicato dos Bancários de Campo Grande MS e Região está promovendo, nesta segunda-feira (19), um protesto em frente à agência do Bradesco localizada na esquina da Avenida Afonso Pena com a Calógeras.

O ato de protesto é intitulado “cachorrada dos bancos”, por isso os bancários estão distribuindo cachorro quente para a população e clientes da agência, em uma ação simbólica que visa denunciar a postura das instituições financeiras, que estão propondo reajustes que podem precarizar os direitos e rebaixar os salários dos trabalhadores.

A mobilização iniciou às 8h30, e tem como objetivo pressionar as instituições financeiras a apresentarem uma proposta de reajuste salarial que valorize a categoria.

Os bancários também denunciam a postura dos bancos em fechar agências e postos de trabalho, precarizando o atendimento da população. Segundo um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o setor bancário fechou, em todo país, pouco mais de 6 mil postos de trabalho em 2023 e, desde 2019, encerrou mais de 3 mil agências bancárias.

Além disso, no último domingo (18), foram colados cartazes nas principais agências bancárias do centro de Campo Grande.

