Barbosinha assume Governadoria durante 'descanso' de Riedel

Como de costume, nos primeiros dias do ano, o governador de Mato Grosso do Sul, tira alguns dias de descanso. Para começar o ano com “mais disposição”, o chefe do Executivo Estadual anunciou que irá “recarregar as energias” ao lado da família.



“Nesse período, o vice-governador Barbosinha estará à frente do governo, conduzindo com responsabilidade e compromisso o trabalho pelo nosso estado. Tenho plena confiança em sua capacidade de liderar com excelência, garantindo que o governo continue avançando em benefício de todos os sul-mato-grossenses”, escreveu o governador em suas redes sociais.



Barbosinha atua como governador em exercício do dia 2 ao dia 10 de janeiro, encerrando numa sexta-feira, sendo que a volta de Riedel ficará para segunda-feira (13). “É com muita responsabilidade e comprometimento que dedicarei meu tempo e esforços para dar continuidade às ações que fazem a diferença na vida dos sul-mato-grossenses, garantindo que o governo siga avançando em todas as áreas”, afirmou.



