BBB 24: Quem sai? Deniziane, Fernanda e Matteus enfrentam paredão

Deniziane, Fernanda e Matteus disputam permanência na casa mais vigiada do Brasil após serem emparedados no programa de domingo (18), a noite no nono Paredão do BBB 24.

A Líder da semana, Raquele teve que escolher entre Deniziane, Alane e Matteus, que já estavam Na Mira do Líder. A sister colocou Deniziane no Paredão por se sentir ameaçada pelo jogo da mineira.

Giovanna foi imunizada por Michel quegganhou o Anjo da semana e o poder de mandar alguém para o Paredão. O brother colocou Lucas Henrique na berlinda

Fernanda foi a mais votada da casa com 10 votos. Matteus foi o segundo mais votado da casa com três votos. Assim, Fernanda, Lucas Henrique e Matteus disputaram a Prova Bate e Volta.

Lucas Henrique levou a melhor e escapou da berlinda. O voto para quem você quer eliminar é feito pelo site do Gshow.

