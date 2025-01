'BBB 25': Globo divulga primeiros participantes da edição

O “BBB25” estreia na próxima segunda-feira (13) mas os espectadores já podem começar a conhecer os novos participantes. A Globo anunciou que revelará o elenco ao longo de sua programação nesta quinta-feira (9).

A edição promete novidades para mexer com as dinâmicas tradicionais do reality. Entre elas, a principal é que os participantes competirão em duplas, formadas por familiares, amigos ou casais.

Outra novidade está no Castigo do Monstro, que desta vez será inspirado em momentos icônicos da história do programa. Além disso, a divisão entre VIP e Xepa continua como parte das estratégias e convivência dentro da casa.

Time Camarote

Vitória Strada, atriz de 28 anos, de Porto Alegre, estará no programa ao lado de seu amigo Mateus Pires, arquiteto de São José dos Campos.

Time Pipoca

Edilberto, artista circense de 42 anos, e sua filha Raissa, de 19 anos, também artista circense. Ambos são de Ubá, Minas Gerais.

Também estarão, as irmãs cariocas Camilla, de 34 anos, trancista, e Thamiris, de 33 anos, nutricionista.

Aline, de 32 anos, e Vinicius, de 28, que são amigos, também estão confirmados. Os participantes são da Bahia.

