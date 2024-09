BC ainda tem R$ 8,5 bilhões de 'dinheiro esquecido'; governo poderá usar valores

O Banco Central (BC) divulgou, na última sexta-feira (6), que R$ 8,56 bilhões em “dinheiro esquecido” ainda estão disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR), que caso não reivindicados, poderão ser utilizados pelo governo.

O sistema é um serviço disponibilizado pelo BC, que permite que pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas consultem se têm algum valor ‘esquecido’ em bancos, consórcio ou outra instituição financeira.

Anteriormente, os valores ficariam disponíveis até resgate, no entanto, a Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (12), o projeto que prevê a reoneração gradual da folha de pagamentos de 17 setores da economia, e que também autoriza o governo a recolher recursos esquecidos em contas bancárias que não foram reivindicados por seus titulares.

Já aprovado no Senado, o texto segue para sanção presidencial, e caso aprovado, os titulares terão até 30 dias após a publicação da norma para resgatar os valores, que após esse prazo, serão direcionados ao Tesouro Nacional.

Para consultar os valores, basta acessar o site oficial estabelecido pelo BC e preencher os dados necessários. Os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave Pix para a devolução.

Após a consulta, basta entrar em contato com as instituições nas quais há valores a receber e verificar os procedimentos necessários.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também