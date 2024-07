Boate Kiss: prédio começa a ser demolido para construção de memorial das vítimas

Começou a ser demolido, nesta quarta-feira (10), o prédio que foi palco de uma das maiores tragédias do Brasil: o incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS), no dia 27 de janeiro de 2013. Após 11 anos e seis meses do ocorrido, o que restou da estrutura será retirado para a construção de um memorial em homenagem às 242 vítimas, e aos 636 feridos, bem como aos seus familiares. Três pessoas de Mato Grosso do Sul morreram no acidente.

Um ato simbólico para marcar o início da construção do memorial ocorreu na manhã de hoje. Familiares, sobreviventes e moradores do município estiveram presentes.

O letreiro e o portão da casa noturna foram retirados e irão compor o acervo do memorial. Outros materiais devem formar uma exposição itinerante, que tem como proposta preservar a memória e conscientizar as pessoas sobre a tragédia.

Veja como será a primeira etapa da obra:

- Definição dos itens que farão parte do acervo do memorial da AVTSM;

Remoção do telhado;

- Classificação dos resíduos que permanecem no local para retirada de uma empresa especializada;

- Abertura de um espaço na entrada central para ingresso de máquinas.

- Nos últimos dias, a empresa responsável fez a remoção de alguns itens e colocou tapumes em torno da fachada.

O prazo para a entrega do memorial é de oito meses.

O projeto

O projeto do memorial foi desenvolvido pelo arquiteto paulista Felipe Zene Motta. Sua proposta inclui a construção de um jardim central e um edifício térreo de fácil construção e manutenção.

O memorial terá uma área de 383,65 metros quadrados, incluindo três salas: um auditório com capacidade para 142 pessoas, uma sala multiuso e uma sala que será a sede da AVTSM. Além disso, haverá um jardim circular no centro, rodeado por 242 pilares de madeira, representando cada uma das vítimas. Esses pilares exibirão os nomes das vítimas e servirão como suportes para flores.

“Hoje, a ruína da boate é um monstro que todos associam imediatamente à tragédia. O memorial busca transformar esse local em um espaço que transmita paz e algum conforto para os familiares, sem apagar a memória da tragédia”, afirma o arquiteto.

O projeto foi selecionado através de um concurso realizado em 10 de abril de 2018, entre 121 propostas de 14 estados brasileiros. A iniciativa ocorreu no dia em que a tragédia completou cinco anos, em 27 de janeiro de 2018.

Caso boate Kiss

Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, um incêndio devastador atingiu a boate Kiss, localizada no centro de Santa Maria. O incidente resultou na morte de 242 pessoas e feriu outras 636, após fagulhas de dispositivos pirotécnicos incendiarem a espuma acústica no teto da boate, liberando uma fumaça tóxica que se espalhou rapidamente pelo local.

Em dezembro de 2021, o tribunal do júri condenou quatro réus: Elissandro Callegaro Spohr (empresário e sócio da boate): 22 anos e seis meses de prisão; Mauro Londero Hoffmann (empresário e sócio da boate): 19 anos e seis meses de prisão; Marcelo de Jesus dos Santos (vocalista da banda que utilizou o artefato pirotécnico): 18 anos de prisão; Luciano Augusto Bonilha Leão (produtor que adquiriu e ativou o fogo de artifício): 18 anos de prisão.

No entanto, em 3 de agosto de 2022, o TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) anulou o júri devido a irregularidades na seleção dos jurados, reuniões entre o juiz presidente do júri e os jurados, ilegalidades nos quesitos elaborados e uma suposta alteração da acusação na réplica, o que é proibido.

Em 5 de setembro de 2023, a Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) manteve a anulação do júri por quatro votos a um.

Em 2 de maio deste ano, a PGR (Procuradoria-Geral da República) solicitou ao STF (Supremo Tribunal Federal) o restabelecimento da condenação dos quatro réus, argumentando que as nulidades apontadas pelo Tribunal de Justiça não prejudicaram os acusados.

Atualmente, os quatro réus aguardam um novo julgamento em liberdade.

*Com informações do Metrópoles

