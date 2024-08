Bombeiros combatem incêndio que chegou na MS-339 em Miranda

Uma frota de 121 bombeiros militares om apoio da Força Nacional e brigadistas de várias partes do Brasil chegam aos 150 dias de Operação de combate aos Incêndio no Pantanal

Alguns pontos onde há focos ativos são em Coxim que também passa por rescaldo em algumas regiões,

O gogo que chegou na MS-339 começou no Betione região onde fica o quartel em Miranda e devido ao clima seco o incêndio espalhou-se rapidamente, atingindo a rodovia, o que demandou cinco guarnições para o local.

Em Aquidauana, três equipes trabalham em focos de incêndio que atingem algumas fazendas da região.

Além da região Pantaneira, focos no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema também demandam equipes para combate ao fogo.

Os focos de calor detectados via satélite chegam a 6.387, ou seja, 43% a mais que no mesmo período de 2020, quando foram registrados 4.465, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais).

As equipes do Ibama, ICMBio, Cemtec, Corpo de Bombeiros também monitoram as áreas de risco para respostas rápida aos focos de queimadas.

