Bombeiros monitoram focos de reignição do fogo próximo a BR-262

Mesmo após a ocorrência de chuvas por dois dias seguidos, nove focos de incêndio estão ativos no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar, entre 10% e 20% influência propagação das chamas. Ontem (13), foi realizado um voo de helicóptero sobre toda a área afetada, desde a região da Nhecolândia até as proximidades da fazenda Novo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros Militar mantém o trabalho de controle e extinção das chamas na região de Miranda – próximo ao Salobra até a BR-262 –, Serra do Amolar, Paiaguás, Passo do Lontra – na Estrada Parque –, Forte Coimbra, Porto da Manga, além de dois focos localizados na divisa com o Mato Grosso.

Os ventos continuam com altas velocidades e a chuva registrada na semana passada não foi suficiente para amenizar a questão da seca.

Há um foco de incêndio ativo na região de Naviraí, próximo à divisa do Paraná.

Em Miranda, nas proximidades da região do Salobra e da BR-262, as equipes continuam a realizar vistorias e inspeções detalhadas em pesqueiros, pousadas e fazendas para identificar e extinguir possíveis fontes de reignição das chamas, como troncos incandescentes e brasas subterrâneas.

Os focos de incêndio que tiveram início na divisa entre Bolívia e Mato Grosso do Sule que se expandiram para a Serra do Amolar, continuam a avançar para a região do Paiaguás e estão sob vigilância.

Além das equipes atuando nas microrregiões do Pantanal, permanecem mobilizadas unidades adicionais para apoiar o combate aos incêndios florestais em Corumbá , Aquidauana e Campo Grande.

