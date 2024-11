BR-262 amanhece interditada por manifestantes do MST

Logo nas primeiras horas desta segunda-feira (25), o Movimento Sem Terra (MST), fechou totalmente um trecho da BR-262 em Anastácio, no km 492.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), manifestantes estão no local desde às 5h

“A PRF está no local e negocia com os responsáveis a liberação da rodovia.No momento, há um congestionamento de cerca de 1,5km no sentido decrescente (vindo de Miranda) e de 500 metros no crescente (saindo de Anastácio)”.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também