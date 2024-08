Brasileiríssima: Celine Dion recebe duas bandeiras do Brasil de presente em Paris

Apesar de estar sofrendo com a Síndrome da Pessoa Rígida, a cantora Celine Dion fez história ao se apresentar na cerimônia de abertura das Olímpiadas, sendo ovacionada durante a apresentação e nas redes sociais.

A passagem da cantora pela capital francesa deixou várias pessoas “vibrando”, e isso incluiu o brasileiro Denis Souza, que não perdeu a oportunidade e presenteou Celine com não uma, mas duas bandeiras do Brasil.

O brasileiro flagrou o momento em que ela deixa o hotel e, mesmo cercada de seguranças, ainda interage com seus fãs, e até mesmo chega a posar brevemente com o símbolo nacional em suas mãos após recebe-lo de Denis.

Em outro momento, ele diz que o Brasil ama Celine Dion e pede para que ela mande um beijo para o vídeo, pedido que é atendido pela cantora. Confira:

