Geral

Caixa de Presente Gigante promete magia natalina em shopping da Capital

O Boticário preparou um espaço instagramável para tirar fotos e criar memórias, o espaço segue até o dia 25 de dezembro

10 dezembro 2025 - 14h39Taynara Menezes
Além da experiência fotográfica, a ativação apresenta as novidades do Boticário para presentearAlém da experiência fotográfica, a ativação apresenta as novidades do Boticário para presentear   (Foto: Divulgação)

A partir desta quarta-feira (10), clientes do Boticário terão uma experiência única com a Caixa de Presente Gigante, que promete envolver o público na magia natalina no Shopping Norte Sul Plaza. A atração é gratuita e funcionará até o dia 25 de dezembro, no horário de atendimento do shopping.

A ideia da marca é proporcionar um espaço instagramável para criação de novas memórias, onde os visitantes são convidados a registrar momentos especiais na cabine de fotos interativa da marca. 

Além da experiência fotográfica, a ativação apresenta as novidades do Boticário para presentear, oferecendo a experimentação de produtos e a entrega de brindes exclusivos ao longo de toda a ativação, mediante ao  cadastro no Programa de Fidelidade BeautyBox.

“É com imensa satisfação que marcamos presença no Natal em Campo Grande. Esta é uma das celebrações mais especiais do nosso calendário anual, é o momento de renovar sentimentos, fortalecer laços e reafirmar nosso compromisso com o afeto e o cuidado que tornam o Natal uma data tão especial. Campo Grande é uma praça estratégica para nossa marca”, afirma Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional do Boticário.

Serviço:

Caixa de Presente O Boticário

Endereço: Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2300 - Jardim Jockey Clube

Datas: 10 a 25 de dezembro

Horários: diariamente, das 10 às 22h

Atração gratuita

