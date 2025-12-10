Caixa de Presente Gigante promete magia natalina em shopping da Capital

A partir desta quarta-feira (10), clientes do Boticário terão uma experiência única com a Caixa de Presente Gigante, que promete envolver o público na magia natalina no Shopping Norte Sul Plaza. A atração é gratuita e funcionará até o dia 25 de dezembro, no horário de atendimento do shopping.
A ideia da marca é proporcionar um espaço instagramável para criação de novas memórias, onde os visitantes são convidados a registrar momentos especiais na cabine de fotos interativa da marca.
Além da experiência fotográfica, a ativação apresenta as novidades do Boticário para presentear, oferecendo a experimentação de produtos e a entrega de brindes exclusivos ao longo de toda a ativação, mediante ao cadastro no Programa de Fidelidade BeautyBox.
“É com imensa satisfação que marcamos presença no Natal em Campo Grande. Esta é uma das celebrações mais especiais do nosso calendário anual, é o momento de renovar sentimentos, fortalecer laços e reafirmar nosso compromisso com o afeto e o cuidado que tornam o Natal uma data tão especial. Campo Grande é uma praça estratégica para nossa marca”, afirma Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional do Boticário.
Serviço:
Caixa de Presente O Boticário
Endereço: Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2300 - Jardim Jockey Clube
Datas: 10 a 25 de dezembro
Horários: diariamente, das 10 às 22h
Atração gratuitaReportar Erro