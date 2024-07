Campanha do Agasalho entra para o Calendário Oficial do Estado

Foi sancionada a Lei n°6.273 que inclui a Campanha do Agasalho no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul.

O projeto ocorrerá anualmente de maio a julho arrecadando doações de roupas e acessórios de inverno para serem repassados às pessoas em situação de vulnerabilidade social e às entidades sem fins lucrativos.

Durante esse período serão realizadas ações e eventos para divulgação e conscientização das doações. “É uma forma dos Poderes do Estado em conjunto com a iniciativa privada de ajudar e a garantir o bem-estar das pessoas mais necessitadas, principalmente em regiões mais frias do nosso Estado”, alegou o deputado Antônio Vaz, autor da proposta na Assembleia Legislativa.

