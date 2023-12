Abençoado? Cantor gospel morre 'louvando a Deus' durante show na Bahia

O cantor gospel Pedro Henrique, de 30 anos, morreu após passar mal enquanto fazia um show na noite de quarta-feira (13), em um culto de adoração, na cidade de Feira de Santana, a 100 km de Salvador.

Segundo informações do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia, a vítima viajou de São Paulo para realizar um show em uma festa religiosa privada. Ele cantava na casa de eventos Sítio Campestre, que fica no bairro Papagaio, quando passou mal no palco durante a apresentação.

Amigos da produção da banda o socorreram e o levaram a uma policlínica próxima ao local do evento, no bairro Parque Ipê, mas a vítima não resistiu. Policiais militares estiveram no local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Segundo a gravadora Todah Music, para a qual Pedro Henrique trabalhava, o cantor morava no Rio de Janeiro, era casado e tinha uma filha de dois meses de idade.

A gravadora confirmou a morte do artista nas redes sociais. "Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: - Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!", disse no comunicado.

A Todah Music também lamentou a perda do cantor e desejou pesar para a esposa dele, Suillan Barreto, familiares e amigos.

"À Suillan e a todos os familiares e amigos o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar, e o nosso sincero Abraço!"

Com 850 mil seguidores no Instagram antes de morrer, Pedro Henrique costumava publicar fotos e vídeos das apresentações que fazia, calendário de shows e momentos de viagens com a esposa Suillan Barreto. Entre os registros, há momentos de lazer em Campos do Jordão, Jerusalém e Dubai. O nascimento da filha também foi festejado por Pedro, que definiu a criança como a "ovelhinha mais linda".

O vídeo abaixo mostra o momento em que o artista caiu para trás, no palco, enquanto cantava.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também