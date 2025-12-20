Caravana da Castração encerra 2025 com mais de 16,7 mil procedimentos em MS

A Caravana da Castração encerra 2025 com resultados expressivos na política pública de proteção animal em Mato Grosso do Sul. Ao longo do ano, o atendimento móvel passou por 45 municípios, realizando mais de 16,7 mil castrações gratuitas em cães e gatos em diferentes regiões do Estado.

Além das cirurgias, a iniciativa ofereceu microchipagem, medicação e acompanhamento pós-operatório, beneficiando diretamente 30.957 tutores e entidades protetoras, cadastrados no SigPet (Sistema de Gestão de Proteção e Esterilização de Animais).

De acordo com o titular da Setesc, Marcelo Miranda, os números refletem um trabalho contínuo e estruturado. “A proteção da vida animal é uma pauta transversal, que envolve saúde pública, educação e cidadania. Temos feito um trabalho sério, técnico e humanizado, levando atendimento onde muitas vezes ele nunca existiu. Esses números representam cuidado, responsabilidade e respeito à vida”.

Em 2025, a Caravana foi organizada por regiões, levando em conta critérios de geolocalização e população dos municípios, o que garantiu mais eficiência nos atendimentos e segurança no pós-operatório. Nas três regiões atendidas, os resultados ficaram próximos ou acima das metas estabelecidas.

Na primeira região, que incluiu municípios como Miranda, Bonito, Corumbá e Aquidauana, foram realizadas 5.203 castrações, atingindo mais de 94% da meta prevista. A segunda região, com cidades como Três Lagoas, Paranaíba e Nova Andradina, contabilizou 4.418 procedimentos. Já a terceira região, encerrada em Sete Quedas, somou 6.559 atendimentos.

Segundo o superintendente estadual de Proteção da Vida Animal, Carlos Eduardo Rodrigues, o planejamento regional foi fundamental para o desempenho do programa. “A regionalização da Caravana garante agilidade, organização e qualidade nos atendimentos. Além da castração, levamos informação, educação e um compromisso com os municípios para que as ações de conscientização continuem após a nossa passagem”.

Outro marco de 2025 foi a consolidação do SigPet, primeira plataforma digital do país voltada exclusivamente à gestão de políticas públicas de proteção e esterilização animal. Desenvolvido pela Suprova, o sistema reúne cadastros de tutores, entidades protetoras e municípios, além de organizar as vagas da Caravana, garantindo transparência e acesso democrático às ações do Programa Estadual de Proteção Animal.

