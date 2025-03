Celso Freitas deixa Record apÃ³s 21 anos e se despede do "Jornal da Record"

A Record anunciou, nesta terça-feira (11), a saída do jornalista Celso Freitas, de 71 anos, após 21 anos na emissora. Em nota oficial, a empresa destacou a dedicação e excelência do profissional, ressaltando seu compromisso com a ética jornalística e sua importância para a história do canal.

Freitas ingressou na Record em 2004 para comandar o programa "Domingo Espetacular". Dois anos depois, assumiu a bancada do "Jornal da Record", onde permaneceu como âncora por 19 anos.

Durante sua trajetória na emissora, participou da cobertura de grandes acontecimentos nacionais e internacionais, mediou debates eleitorais e apresentou programas como "Repórter Record" e as tradicionais "Retrospectivas".

No canal Record News, foi responsável pelo "Entrevista Record News – Bastidores da Notícia" por cinco anos e também atuou nas plataformas digitais do grupo com o "JR 15 Minutos".

Nas redes sociais, Celso Freitas publicou um vídeo de despedida agradecendo o carinho do público e destacando que encara o momento como uma nova fase profissional. "A partir de agora, sigo para novos desafios, experiente, ligado em tecnologia e sempre disposto para aprender cada vez mais", afirmou.

Com a saída de Freitas, a apresentação do "Jornal da Record" será assumida por Sergio Aguiar, que dividirá a bancada com Christina Lemos. Aguiar já vinha atuando como substituto eventual e apresentador do "Domingo Espetacular" nos últimos anos.

A Record encerrou sua nota desejando sucesso ao jornalista e ressaltando que sua contribuição ficará marcada na história da emissora.

