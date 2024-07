Cinema sem pipoca: Pesquisa mostra variação de 96,15% no valor dos ingressos na Capital

Com o intuito de monitorar a variação dos valores cobrados pelas sessões de filmes e dar proteção dos consumidores, o Procon Municipal de Campo Grande divulgou nesta semana os resultados de uma pesquisa de preços realizada nos cinemas da cidade.

Os três cinemas localizados nos shoppings da Capital foram pesquisados entre os dias 3 e 5 de julho, com informações contendo os preços dos ingressos, e valores de pipoca, refrigerante e água, bem como verificou o atendimento aos direitos dos consumidores.

Segundo os resultados divulgados pelo Procon Campo Grande, foi observada uma variação significativa nos preços praticados nos ingressos 3D nos períodos da Matinê e Noturno, que teve a maior variação, de 96,15%., onde o menor preço no ingresso foi de R$ 26,00 (UCI) e o maior, no valor de R$ 51 (Cinemark), praticados às quintas e sextas-feiras.

A segunda maior variação de 91,30% foi encontrada na venda do ingresso normal das sessões de quinta a sexta-feira, nos períodos da Matinê e Noturno, sendo menor preço R$ 23 (UCI) e o maior preço R$ 44 (Cinemark).

A maior variação nos produtos alimentícios foi de 43,75%, no produto Hot dog. Em que o valor máximo foi de R$ 23,00 e o valor mínimo de R$ 16,00.

Em seguida, estão listadas outras variações encontradas entres os produtos alimentícios citados anteriormente:

·35,29%, produto Refrigerante Pequeno;

·33,33%, produto Pipoca Média Salgada;

·30,43%, produto Pipoca Grande Salgada;

·29,17%, produto Pipoca Média Doce;

·28,57%, produto Água.

Os cinemas possuem meia-entrada para estudantes, idosos (acima de 60 anos), doadores de sangue, pessoas com deficiência (quando necessário, seus acompanhantes, têm direito), jovens de baixa renda entre 15 a 29 anos (com renda familiar até dois salários mínimos, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e professores da rede pública e privada. Para o consumidor ter direito a meia-entrada deverá apresentar documentos comprobatórios e documento com foto.

Os resultados da pesquisa estão disponíveis para consulta, na tabela completa:

Diante dos resultados da pesquisa de preços nos cinemas de Campo Grande, o Procon reforça a importância de os consumidores estarem cientes de seus direitos e de denunciar possíveis abuso, por meio do canal do Fala Campo Grande 156, digitando a opção 2.

