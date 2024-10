Com 200 competidores, sábado tem Torneio de Xadrez Infantil no Bosque

Com a participação de enxadristas de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados e demais cidades do interior, o Festival da Criança de Xadrez acontece neste sábado (26), a partir das 10h, no Shopping Bosque dos Ipês, localizado na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados, na Capital.

Essa é a última etapa com peso 2 dos torneios da Federação junto com o evento Chess and Kids, com apoio da Fundesporte e Mc Donalds do Bosque. Haverá entrega de títulos para as categorias 8, 10, 12 e 14 anos.

Os campeões estaduais da competição ainda terão acréscimo de pontos no ranking. O evento é aberto ao público para a apreciação, mas lembrando que é necessário manter silêncio durante a competição. O evento

é uma realização da FESMAX - Federação Sul-Mato-Grossense de Xadrez.

A Federação promove todos os sábados, a partir das 14h, encontros para amantes da modalidade ou pessoas interessadas em aprender mais sobre o esporte no espaço multiuso, no 2º piso do shopping, ao lado da Playgames. Mais informações sobre o Torneio e os encontros no site da FESMAX www.fesmax.org , pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone (67) 9 9989-7772, falar com Ricardo.

