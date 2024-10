Com ano chegando ao fim, brasileiros só tem mais quatro feriados; saiba quais

Com 2024 se aproximando de seu fim, os brasileiros ainda têm outros quatro feriados nacionais antes do ano se encerrar. Além disso, no caso de servidores públicos, eles também terão outros três dias extras de folga antes do final do ano.

No calendário oficial de feriados, o dia 28 está marcado como ponto facultativo para o Dia do Servidor Público Estadual, no entanto, após decreto do governo de Mato Grosso do Sul, a folga relacionada à data foi adiada para o dia 14 de novembro, que antecede a feriado nacional da Proclamação da República.

Dos feriados restantes no ano, apenas três serão comemorados durante a semana, com a outra data caindo em um sábado. No caso dos pontos facultativos, que são essencialmente feriados para servidores públicos, duas datas ‘caem’ em terças-feiras e uma delas em uma quinta-feira.

Confira a lista completa de feriados e pontos facultativos restantes:

02/11 - Finados - Feriado nacional

14/11 - Dia do Servidor Público Estadual - Ponto facultativo (Era comemorado dia 28/10)

15/11 - Proclamação da República - Feriado nacional

20/11 - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - Feriado nacional

24/12 - Véspera do Natal - Ponto facultativo

25/12 - Natal - Feriado nacional

31/12 - Véspera do Ano Novo - Ponto facultativo

