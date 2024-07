Com clima instável, Pantanal tem 'suspiro' com nova diminuição de focos de incêndios

Depois de uma semana do ressurgimento dos focos de incêndio no Pantanal, extintos no dia 11 de julho, e registrados novamente desde o dia 18 com sete pontos de combate, os trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros, Força Nacional, Ibama e ICMBio começar a apresentar bons resultados.

Conforme atualização do Governo do Estado na terça-feira (23), o dia encerrou com 4 focos de incêndio registrados no Pantanal, três a menos que na última semana.

As equipes de bombeiros localizadas na região das proximidades do Porto da Manga realizaram o combate direto, linha de controle e rescaldo.

Há outra linha de fogo que segue paralela aos focos já combatidos e desloca-se em direção ao Porto da Manga, margeando em flancos o Rio Paraguai e a rodovia MS-228. Os bombeiros fazem intervenção in loco para acompanhamento e gestão das ações de combate devido a gravidade e à extensão do incêndio.

Ao nordeste do Pantanal sul-mato-grossense, na região da Área de Adestramento do Rabicho, mantém-se a atuação de combate a propagação das chamas.

Após a extinção das chamas, a equipe permanece no local para realização de um monitoramento contínuo. A equipe atuante em Maracangalha realizará uma ação de combate nos pontos de calor detectados na região.

