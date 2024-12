Com pontos críticos, Rio Paraguai começa a subir

Dados do 49º Boletim de Monitoramento Hidrológico da bacia do Rio Paraguai, divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) nesta quarta-feira (4), mostram que o nível está subindo em algumas regiões, influenciado pelas chuvas que chegaram na região do Pantanal.

Nas estações de Ladário (MS), Forte Coimbra - Corumbá (MS) e Porto Murtinho (MS) as cotas ainda estão abaixo do considerado normal para o período do ano.

De acordo com as informações do balanço, em Ladário, o nível do Rio subiu 32 cm nos últimos 14 dias e chegou à marca de 37 cm. A mediana histórica para essa data é de 1,35 m. No Forte Coimbra, no município de Corumbá, a variação foi de 10 cm e a cota registrada é de -98 cm, enquanto o esperado seria de 47 cm. Em Porto Murtinho, o Rio Paraguai teve oscilações e está na cota de 1,23 m. A média para o período é de 2,77 m.

Mesmo com as chuvas de 56 mm esperadas para a próxima semana, o nível deve permanecer crítico nessas estações. “Considerando os anos mais críticos do histórico, como referência, é provável que Ladário se mantenha abaixo de 100 cm até a segunda quinzena de dezembro”, informa o boletim do SGB.

Próximos às nascentes, nas estações Barra do Bugres (MT) e Cáceres (MT), os níveis estão dentro da normalidade para a época do ano. A mesma situação ocorre nos rios Cuiabá, Aquidauana e Miranda, sendo que a situação do Rio Cuiabá é associada à regularização das vazões promovida pela operação da Usina Hidrelétrica Manso.







