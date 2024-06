Coronel Neidy deixa Subcomando-Geral da Polícia Militar

A Coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião foi exonerada a pedido do cargo de subcomandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, conforme publicação do Diário Oficial Extra publicado na quarta-feira (5).

Conforme portaria assinada pelo diretor De Gestão De Pessoal Da Polícia Militar, Pedro Cesar Figueiredo, Neidy fica afastada das funções normais, mas continua na corporação.

Ação é para a descompatibilização do cargo a tempo de se tornar elegível para as eleições. Atualmente Neidy é deputada federal suplente do PSDB por Mato Grosso do Sul.

A exoneração deixa a coronel com mais liberdade nas eleições.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também