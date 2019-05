Correios lança o projeto "Balcão do Cidadão"

Matheus Henrique, com informações da Agência Brasil

O projeto “Balcão do Cidadão” foi lançado, nesta sexta-feira (31), com o intuito de ampliar os serviços disponíveis no Correios. Agora, instituições públicas e privadas poderão usar a capilaridade dos Correios para levar serviços ao público.

Atualmente, qualquer pessoa pode efetuar o pagamento de taxas e multas do serviço militar em uma agência dos Correios. Com a iniciativa, o objetivo é aumentar o leque de serviços.

O chefe de departamento de soluções ao cidadão do Correios, Washington Alves, exemplificou o projeto. "Uma concessionária de energia elétrica que, por determinação da Aneel [Agência Nacional de Energia Elétrica], tem que contar com uma estrutura física de atendimento, poderá utilizar a rede de agência dos Correios para ofertar, no Balcão do Cidadão, o serviço de troca de titularidade da conta de luz".

Segundo Washington, a decisão dos Correios de expandir a variedade de atividades teve início no ano passado e reflete uma “vocação” da empresa. "Quase 60% do CPF emitido no país é feito dentro de uma agência dos Correios", destaca.

Caso a instituição ou empresa deseje contratar o "Balcão do Cidadão", deve entrar em contato com o setor de vendas dos Correios pelo Fale Conosco no site da instituição .

A partir de junho, os Correios colocarão no ar um site contendo a lista de todos os novos serviços disponíveis no projeto.

