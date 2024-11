CUIDADO: Alckmin alerta para golpe com vídeo falso dele

O vice-presidente Geraldo Alckmin alertou, nesta terça-feira (5), para um golpe que estaria sendo aplicado com o uso de sua imagem, onde a vítima recebe um vídeo com imagem manipulada, possivelmente por inteligência artificial, pedindo dados pessoais.

Segundo Alckmin, no vídeo, uma imagem manipulada dele aparece pedindo aos usuários que insiram dados em um site e, assim, consigam verificar se têm valores a receber do Banco Central (BC).

“Trata-se de um vídeo falso, manipulado com a minha imagem, orientando o usuário a inserir dados pessoais em um site para verificar se ele foi beneificiado com a devolução de valores por meio do Banco Central. Esse vídeo, repito, é falso”, afirma o vice-presidente.

Alckmin ainda informou que o Palácio do Planalto, por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), já acionou a Polícia Federal e a Advocacia-Geral da União (AGU).

“A Secom já acionou a PF e a AGU, e também as plataformas digitais a respeito dessa ação criminosa. Muito cuidado com o que vocês recebem via WhatsApp e redes sociais. Preste atenção se a postagem está no canal oficial do governo ou na minha conta oficial”, disse.

