David Lynch, diretor de "Cidade dos Sonhos", morre aos 78 anos

O cineasta norte-americano David Lynch, conhecido por suas obras de narrativa surreal e sombria, morreu aos 78 anos. A família confirmou a notícia nesta quinta-feira (16), em comunicado divulgado pelo Facebook oficial do diretor.

A causa da morte não foi divulgada, mas Lynch havia revelado em 2024 o diagnóstico de enfisema pulmonar, atribuído aos anos como fumante, que já o impedia de dirigir presencialmente. “Há um grande vazio no mundo agora que ele não está mais conosco”, afirmou a família na publicação.

Com uma carreira marcada pela inovação e ousadia, Lynch recebeu quatro indicações ao Oscar, incluindo as de melhor diretor por “Veludo Azul” (1986), “O Homem Elefante” (1980) e “Cidade dos Sonhos” (2002).

Ele também co-criou a aclamada série de TV “Twin Peaks”, que revolucionou a televisão com sua abordagem misteriosa e visual único.

Considerado um dos cineastas mais influentes de sua geração, Lynch combinava elementos do surrealismo, terror psicológico e drama humano para criar universos únicos, desafiando as convenções do cinema tradicional.

