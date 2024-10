De MS, Henrique de Medeiros assume Fórum Brasileiro das Academias Estaduais de Letras

A primeira diretoria do recém-criado Fórum Brasileiro das Academias Estaduais de Letras – que reúne as Academias Estaduais de Letras do País, entre elas a Sul-Mato-Grossense – tomará posse na próxima segunda-feira (14), na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro.

Além de autoridades e convidados especiais, estarão presentes representantes da maioria das oficiais Academias Estaduais de Letras do Brasil, entre eles o imortal Henrique de Medeiros, da ASL Sul-mato-grossense, o qual foi eleito como primeiro presidente da instituição nacional.

Segundo Henrique, “o objetivo é unir, fortalecer e fomentar as Academias Estaduais de Letras, que são as oficiais e tradicionais do País, promovendo a língua portuguesa, as letras e a cultura”. Para o acadêmico, o Fórum, que tem “a presença e o aval da Academia Brasileira de Letras na Diretoria, tem todas as condições de agregar ainda mais os setores culturais dos estados brasileiros”.

A primeira diretoria, eleita no Congresso em Belém, terá como presidente Henrique de Medeiros (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras) – a presidência honorária do Fórum será sempre do presidente em exercício da Academia Brasileira de Letras, atualmente o imortal Merval Pereira –, como vice-presidente Antonio Penteado Mendonça (Academia Paulista de Letras), como secretário Ernani Buchmann (Academia Paranaense de Letras), e como tesoureiro Airton Ortiz (Academia Rio-Grandense de Letras).

A primeira diretoria do Fórum também é composta por Márcia Maria de Jesus Pessanha (Academia Fluminense de Letras), como segunda-secretária, e Alberto Rostand Fernandes Lanverly de Melo (Academia Alagoana de Letras), como segundo tesoureiro. No Conselho Fiscal estão Lélia Pereira da Silva Nunes (Academia Catarinense de Letras), Flávio Quinderé (Academia Paraense de Letras) e Leide Câmara (Academia Norte-rio-grandense de Letras), com suplentes Zózimo Tavares (Academia Piauiense de Letras) e Cecy Lya Brasil (Academia Roraimense de Letras).

Serviço

Posse diretoria do Fórum Brasileiro das Academias Estaduais de Letras;

Segunda-feira (14);

Às 16h;

Salão Nobre da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também