"Deadpool & Wolverine": Ryan Reynolds e Hugh Jackman 'dão as caras' em hotel no Rio

Para promover o longa “Deadpool & Wolverine” que estreia dia 25 de julho, os atores Hugh Jackman, 55 e Ryan Reynolds, 47 foram flagrados curtindo o clima do Rio de Janeiro.

Hugh Jackman, foi clicado na varanda de um hotel na praia de Ipanema, zona sul carioca, no domingo (14). O ator surgiu de bermuda e camiseta, enquanto também fazia uma ligação, aparentemente, de vídeo, mostrando a vista.

A tarde, Hugh foi fotografado passeando na bicicleta na orla da praia de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

O ator canadense Ryan Reynolds, também foi visto na varanda do hotel Fasano, em Ipanema. O protagonista do filme foi o último do elenco a chegar ao país. Hugh Jackman, e Emma Corrin, chegaram à capital fluminense no fim de semana.

Sinopse

“Deadpool & Wolverine” começa anos após os eventos de “Deadpool 2”, lançado em 2018. O personagem Wade agora está trabalhando como vendedor de carros usados e não está mais namorando sua amante de longa data Vanessa.

Quando agentes da Autoridade de Variância Temporal, apresentados pela primeira vez na série “Loki”, do Disney+, chegam à sua porta, ele recebe uma missão que o coloca em rota de colisão com um Wolverine de uma realidade alternativa.

Assista ao trailer

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também