Detran-MS é ordenado a abrir procedimentos para concurso público

Sarah Chaves, com informações do MPMS

Atendendo a um pedido apresentado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul em Ação Civil Pública, em caráter de tutela provisória de urgência, a Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos de Três Lagoas determinou que o Detran-MS inicie procedimentos para a realização de concuros público.

Conforme a decisão, um procedimento instaurado pela 7ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas apontou "notório déficit de servidores públicos na agência do Detran do município".

De acordo com a ação, o cenário contribui para o "aumento da insatisfação dos moradores e onerosidade nas demandas de trânsito da cidade, com notícias recorrentes acerca da demora nos atendimentos ao público nas agências, em razão da escassez de funcionários". O último concurso público realizado para o quadro de colaboradores do Detran/MS ocorreu no ano de 2014.

O prazo para que o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) inicie os procedimentos administrativos necessários para a realização de concurso público é de até seis meses. A medida visa o provimento dos cargos vagos na agência do município de Três Lagoas, mas abrange a autarquia em todo o estado.

Três Lagoas tem duas agências do Detran-MS com o total de 18 servidorespara atender população de 162 mil pessoas com uma frota de 92 mil veículos, segundo dados anexados aos autos do processo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também