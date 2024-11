Dinamarca vence pela primeira vez o Miss Universo

A dinamarquesa Victoria Kjær foi a vencedora da 73ª edição do Miss Universo, que aconteceu neste sábado (16), na Arena CDMX, na capital do México. Esta foi a primeira vez que a Dinamarca levou o título.

Kjær tem 21 anos e é bailarina, empresária e ativista. Em suas redes sociais, ela foca em assuntos voltados para a saúde mental e pautas em defesa dos animais.

Neste ano, 130 mulheres foram escolhidas para disputar a coroa, que em 2023, foi dado à nicaraguense Sheynnis Palacios. A representante brasileira do concurso foi a modelo Luana Cavalcante, de 25 anos. Ela não entrou para o top 30 e foi eliminada na etapa inicial.

Nascida em Recife, Luana é a primeira mãe a representar o país no Miss Universo. Pois o concurso não permitia mulheres casadas, divorciadas ou mães.

Além de Luana, outra brasileira disputou a coroa, Glelany Calvalcante, que tem dupla nacionalidade e representou a Itália até a etapa final do concurso.

