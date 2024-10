Distrito de Anhanduí recebe serviços da 'Van dos Direitos'

A Van dos Direitos, projeto da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, estará no CRAS Ivo Souza, em Anhanduí nesta quinta (31) e sexta-feira (1°) das 9h às 16h para atender e esclarecer dúvidas sobre direitos aos moradores do distrito.

A van leva acesso à justiça facilitado às regiões distantes dos centros urbanos, onde os cidadãos enfrentam desafios para se deslocar até as unidades físicas de atendimento.

“Essa sinergia entre a Defensoria e a administração pública local e demais instituições potencializa os esforços para uma sociedade mais justa e inclusiva”, relata a coordenadora do Nudem, defensora pública Zeliana Luzia Delarissa Sabala.

A iniciativa busca fortalecer o vínculo da Defensoria Pública com a comunidade e promover a educação em direitos. Dessa forma, contribui para evitar que demandas simples se transformem em processos longos e complexos, o que promove uma justiça mais inclusiva e acessível.

Ação oferece suporte jurídico à população local, especialmente durante as reuniões do Bolsa Família, realizadas no CRAS.

