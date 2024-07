Edição de julho do Café com Negócios terá como tema "Tempo, Dinheiro e Atenção"

No dia 23 de julho, às 8h, acontecerá a edição deste mês do Café com Negócios Talks, que apresentará os "três recursos mais escassos do mundo: tempo, dinheiro e atenção".

O evento será realizado no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, na avenida Cônsul Assaf Trad, nº 4.796, Parque dos Novos Estados. E contará com quatro palestrantes renomados, que compartilharão experiências e conhecimentos sobre como otimizar a gestão de tempo, maximizar lucros e capturar a atenção do mercado.

Guilherme Junqueira fará a palestra principal, ele que é Forbes Under 30 e Fundador da Gama Academy. Com o palestrante, os participantes terão acesso às principais tendências do mercado e importantes insights sobre como superar desafios.

Ele também fará uma sessão de autógrafos do seu livro “Tempo, Dinheiro e Atenção”.

Além disso, Amanda Simões, CEO da Lord Pet Store, Tadeu Silva, empreendedor e estrategista digital, e Diogo Wendling, CEO do Grupo Território, farão parte do time de palestrantes que trarão novas perspectivas e estratégias que podem ser aplicadas diretamente nos negócios e carreira dos participantes.

Para participar do evento, clique aqui. E para mais informações, acesse @cafecomnegocioscg.

Sobre o evento:

Criado pelo empreendedor Dijan de Barros, o "Café com Negócios" é uma série de eventos que aborda temas atuais e relevantes para o mundo dos negócios e mercado de trabalho. Cada edição conta com palestrantes experientes e renomados, oferecendo soluções criativas de gestão e promovendo um ambiente propício para networking e troca de conhecimentos.

