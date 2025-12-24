Vídeo: Em mensagem de Natal, Riedel destaca dever cumprido e projeta 2026

O governador Eduardo Riedel utilizou as redes sociais para falar do sentimento de dever cumprido ao final de 2025 e reforçou a confiança em um 2026, em mensagem natalina.
Segundo ele, o ano foi marcado por novas oportunidades e superação de desafios em Mato Grosso do Sul. "Temo um Estado que tem dado muitas oportunidades, alegrias para toda a sua população, mas muito consciente também dos desafios que nós temos pela frente, que serão ultrapassados dia a dia".
Riedel ressaltou que o período natalino é um momento de reflexão e de fortalecimento dos laços familiares, convidando a população a desacelerar e valorizar o convívio próximo.
