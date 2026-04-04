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Homem usa facão para bater na vizinha durante briga em Corumbá

A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da região

04 abril 2026 - 14h11Brenda Assis
FacãoFacão   (Imagem ilustrativa )

Uma mulher de 38 anos ficou ferida após ser atingida com um golpe de facão durante uma briga entre vizinhas na noite desta sexta-feira (3), em Corumbá.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a situação na Rua Sete de Setembro, no bairro Cristo Redentor. No local, a filha da vítima contou que a mãe havia discutido com uma vizinha e que a situação evoluiu para agressões físicas.

De acordo com o relato, durante a confusão, o companheiro da vizinha pegou um facão e atingiu a vítima no braço direito.

Após o ataque, o suspeito e a companheira deixaram o local e não foram encontrados. A polícia fez buscas, mas não localizou os envolvidos.

A mulher ferida foi levada ao pronto-socorro municipal, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, o caso foi registrado na delegacia da cidade como lesão corporal dolosa.

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