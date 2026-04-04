Homem usa facão para bater na vizinha durante briga em Corumbá

Uma mulher de 38 anos ficou ferida após ser atingida com um golpe de facão durante uma briga entre vizinhas na noite desta sexta-feira (3), em Corumbá.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a situação na Rua Sete de Setembro, no bairro Cristo Redentor. No local, a filha da vítima contou que a mãe havia discutido com uma vizinha e que a situação evoluiu para agressões físicas.

De acordo com o relato, durante a confusão, o companheiro da vizinha pegou um facão e atingiu a vítima no braço direito.

Após o ataque, o suspeito e a companheira deixaram o local e não foram encontrados. A polícia fez buscas, mas não localizou os envolvidos.

A mulher ferida foi levada ao pronto-socorro municipal, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, o caso foi registrado na delegacia da cidade como lesão corporal dolosa.

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