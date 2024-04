Em MS, 68 mil candidatos têm até 31 de dezembro para terminar o processo da CNH

O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) prorrogou, em 12 meses, o prazo de conclusão de processos de primeira habilitação protocolados entre 2019 a 2023. Em Mato Grosso do Sul, o número já soma 68 mil candidatos que buscam pela CNH.

De acordo com a deliberação nº271/2023, todos os processos de habilitação ativos até dezembro de 2023 tiveram o prazo de conclusão ampliado para 31 de dezembro de 2024.

Levantamento da primeira semana de abril do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) mostra que são mais de 8,6 mil processos parados na etapa de agendamento teórico, 12,6 mil na etapa de agendamento do exame prático de duas rodas, e 14,3 mil na fase de agendamento prático quatro rodas. Os demais são alunos que se encontram na fase de exames de saúde e ainda não chegaram na etapa de aulas.

O alerta do departamento é para que as pessoas que ainda tem interesse em dar andamento ao processo procurem os seus respectivos CFC (Centro de Formação de Condutores) e não deixem para fazer isso perto do prazo expirar.

Ainda segundo o órgão, uma notificação eletrônica será encaminhada para os cidadãos que se qualificarem para a prorrogação. O alerta será enviado ao e-mail cadastrado no sistema durante a inscrição. Não haverá necessidade de efetuar novos pagamentos ou emissões de novas guias.

