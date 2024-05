Senatran lança portal para motoristas verificarem status do exame toxicológico

Sarah Chaves, com informações da Senatran

Motoristas que ainda não fizeram o exame toxicológico podem verificar o andamento da sua situação pelo novo portal lançado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O condutor pode acessar o site e inserir somente alguns dados (CPF, data de nascimento e data de validade da CNH) para verificar se está em dia com o exame toxicológico.

Os motoristas profissionais com carteiras de habilitação que vencem entre janeiro e junho, independente do ano, e que perderam o prazo para fazer o exame toxicológico, tiveram até o dia 30 de abril para regularizar sua situação – como previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Condutores das categorias C, D e E que não fizerem o teste dentro do prazo serão multados mesmo se não estiverem dirigindo. Já para os condutores cuja CNH vencem entre julho e dezembro deste ano, o prazo vai até o dia 31 de maio. Se perderem esse prazo, serão multados a partir de 1 de junho, no valor de R$1.467,35.

O exame toxicológico de larga janela de detecção é um procedimento laboratorial não invasivo, não infectante e indolor, capaz de detectar se houve consumo abusivo de substâncias psicoativas em um período de 90 a 180 dias anteriores à coleta. Em média, o exame custa R$135.

