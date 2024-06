Em repouso, Luan Santana deve voltar aos palcos ainda neste mês

Após passar mal antes de show que aconteceria em Minas Gerais na noite de sábado (1º), e se consultar no Hospital Albert Einstein, unidade Alphavile, em São Paulo, o cantor Luan Santana já tem data de quando deve retornar aos palcos.

O cantor já havia recebido recomendações médicas, ainda na última terça-feira (28), para repousar por quatro dias, no entanto, Luan não seguiu as orientações e fez shows em Lages (SC), no dia 29, e em Votorantim (SP), no dia 30. Dois dias após o seu último show, o cantor acabou passando mal antes de subir ao palco da Divinaexpo.

Com calafrios e não se sentindo bem, o piloto do jatinho particular do cantor voltou com ele para São Paulo, onde ele repousa, de acordo com nota enviada pela assessoria do cantor a ‘Isto é’. "Ontem, sábado, 1º, Luan pegou seu jatinho particular e foi para Minas Gerais, mas não se sentiu bem no avião e cancelou sua apresentação. Ele voltou para São Paulo, onde está em casa descansando e sendo medicado. Assim que ele acordar, vai fazer exames numa unidade hospitalar”, afirmou a assessoria.

Segundo a coluna da Fábia Oliveira, do Metrópoles, o sul-mato-grossense volta aos palcos nesta quinta-feira (6), com show em Catanduva, em São Paulo. Confira a agenda completa:

06/06- Catanduva (SP)

07/06- Pedro Leopoldo (MG)

08/06- Americana (SP)

10/06- Itabaiana (SE)

11/06- Rio Largo (AL)

12/06- Lins (SP)

13/06- Belém (PA)

14/06- Lagoa da Prata (MG)

15/06- Três Lagoas (MS)

16/06- Ourinhos (SP)

19/06- São Luis (MA)

20/06- Açu (RN)

21/06- Petrolina (PE)

22/06- Caruaru(PE) e Campina Grande (PB)

23/06- Salvador (BA)

24/06- Porto Seguro (BA)

26/06- Maceio (AL)

27/06- Mossoró (RN)

28/06- Itajai (SC)

29/06- Tubarão (SC)

