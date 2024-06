Luan Santana "está em casa descansando"; cantor já havia passado mal dias antes

Saiba Mais Geral Luan Santana é internado às pressas após ter mal súbito

Depois de assustar os fãs ao passar mal antes de show na noite de ontem (1°) , Luan Santana está de repouso em casa e sendo medicado, conforme informações da assessoria de imprensa do cantor.



Ainda segundo a equipe, ao G1, Luan Santana passou mal no dia 28 de maio e foi atendido no Albert Einstein, unidade Alphavile, ocasião em que foi orientado pelo médico a descansar por quatro dias.



O artista não seguiu as recomendações e fez shows em Lages (SC), no dia 29, e em Votorantim (SP), no dia 30. No sábado (1º), ele se apresentaria em Divinópolis, quando passou mal novamente.

Atestado médico de Luan Santana do dia 28 de maio



No entanto, ao pousar em Divinópolis no sábado, ele já não estava bem e sentia calafrios. O piloto do avião, então, resolveu voltar com Luan para São Paulo.



Agora, o cantor descansa em casa, conforme nota exclusiva enviada à Isto é. "Ontem, sábado, 1º, Luan pegou seu jatinho particular e foi para Minas Gerais, mas não se sentiu bem no avião e cancelou sua apresentação. Ele voltou para São Paulo, onde está em casa descansando e sendo medicado. Assim que ele acordar, vai fazer exames numa unidade hospitalar”.



O cancelamento do show do cantor Luan Santana foi divulgado neste domingo pela assessoria de Comunicação do Sindicato Rural de Divinópolis, organizador do evento.

Reportar Erro

Saiba Mais Geral Luan Santana é internado às pressas após ter mal súbito

Deixe seu Comentário

Leia Também