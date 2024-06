Luan Santana é internado às pressas após ter mal súbito

O cantor Luan Santana precisou ser internado às pressas na noite deste sábado (1º) após ter um mal súbito antes de subir ao palco da Divinaexpo, em Minas Gerais. Ele foi encaminhado de helicóptero para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A informação foi confirmada pela assessoria de Comunicação do Sindicato Rural de Divinópolis, organizadora do evento, em nota divulgada neste domingo (2). Segundo a empresa, o cantor havia chegado no aeroporto da cidade quando passou mal, “necessitando imediatamente de transporte aéreo para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde segue internado, sob cuidados médicos”.

A equipe de Luan já estava no local, apenas aguardando sua chegada. “A direção do evento destaca que foi tão surpreendida quanto o público, uma vez que estava tudo pronto para recebê-lo, inclusive toda a equipe do cantor já estava presente nas dependências da Divinaexpo”, diz o comunicado.

Ainda não se tem detalhes sobre o estado de saúde do cantor.

