Em "Todo poema dito", Victor Barone dá corpo e voz à poesia

O jornalista Victor Barone lança neste sábado (7) seu terceiro livro no campo da poesia. Em “Todo poema dito”, Barone inova com uma proposta que une literatura e audiovisual. O livro, em formato e-book, serve de plataforma para 50 poemas gestados entre 2019 e 2024 e que foram performados em vídeo pela teatróloga, cineasta e escritora Ligia Tristão Prieto e pelo poeta e agente cultural Vini Willyan.

Com direção de Prieto e captação de Jéssica Santos, os vídeos mostram como a união da poesia escrita com produções audiovisuais pode ampliar os horizontes da expressão poética, tornando-a mais acessível e envolvente para diversos públicos.

A partir deste sábado, os vídeo-poemas serão postados, um a um, um por dia, nos canais do livro no Instagram e no YouTube, para que sejam percebidos pelo leitor. Sim, percebidos. Pois a poesia, quando performada, transcende os limites da página escrita e adentra um território sensorial e emocional mais amplo, onde a palavra encontra voz, corpo e gesto.

“Este encontro não é apenas uma extensão do texto original, mas uma metamorfose que o enriquece com camadas de significado que, de outra forma, poderiam permanecer latentes”, afirma o autor.

O som da voz humana carrega consigo uma textura que dá vida às palavras: o ritmo das sílabas, a entonação das frases, o timbre que ressoa com a singularidade de quem recita. Cada pausa, cada aceleração ou prolongamento, adiciona nuances que transformam o poema em algo dinâmico e pulsante. A palavra escrita pode sugerir intensidade, mas a voz a concretiza infundindo-lhe emoções tangíveis.

Além da voz, a performance poética explora o corpo como veículo expressivo. Gestos, expressões faciais, postura e movimento não apenas acompanham o texto, mas dialogam com ele, expandindo seu alcance semântico. “O corpo amplifica e reinterpreta o que está implícito na palavra”, explica Ligia.

A luz, a sombra, a música e os sons criam atmosferas que cercam o poema, moldando sua recepção. “O enquadramento visual de um rosto que recita pode sugerir uma proximidade ou um distanciamento emocional que ressoa com o conteúdo do texto”, sublinha Jéssica.

Esse diálogo entre texto, som e imagem transforma o poema em uma experiência multissensorial. O que era abstrato ou imagético no papel pode tornar-se visceral na performance. “O espectador não apenas lê, mas sente e testemunha, imergindo em uma vivência que combina o intelectual com o físico, o emocional com o visual”, reflete Vini.

“Todo poema dito” tem prefácio do premiado poeta sul-mato-grossense Fábio Gondim. Diz ele: “Neste livro, um inventário de chagas abertas, o autor derrama aos olhos do leitor página a página, tentativas talvez vãs de fazer cicatriz utilizando-se de um poema-unguento aqui e acolá, como quem tenta dar pontos de esperança em algo que não se cura com palavra catalogada. Porém, o que se exibe no sustentáculo dos cinquenta testamentos apresentados, é uma sucessão de penhascos pessoais e o extremo civilizatório que separa o autor de um povo que há pouco pensava ser sua gente. Talvez seja bem este o ofício do poeta: garantir sobrevida, e somente sobrevida. Gotejar esperança na ruína”.

O autor

Victor Barone é carioca e vive em Campo Grande (MS) desde 2000. Jornalista e professor, lançou seu primeiro livro, “Outros Sentidos”, em 2009. Em 2019 publicou “Poemas de Amor e Fúria”. Atuante na cena poética sul-mato-grossense, Barone idealizou, juntamente com Fábio Gondim e o coletivo Tarja Preta, o projeto Poema na Quarentena, que durante a pandemia levou a poesia sul-mato-grossense a milhares de pessoas por meio de vídeo-poemas que circularam diariamente pelas redes sociais naquele período.

Serviço

“Todo poema dito” está disponível em formato e-book pela Amazon. A obra também pode ser adquirida em formato físico direto com o autor (Whatsapp: 67 98113-1292) em uma promoção onde quem adquirir “Todo poema dito” recebe também o segundo livro de Barone, “Poemas de Amor e Fúria”.

Os vídeos poderão ser acessados pelas redes sociais do livro no Instagram e no YouTube.

“Todo poema dito” na Amazon

“Todo poema dito” no YouTube

“Todo poema dito” no Instagram

