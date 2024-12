Embraer lamenta queda de E190 no Cazaquistão e diz que auxiliará autoridades

Saiba Mais Internacional JD1TV: Avião com 67 passageiros cai no Cazaquistão

A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), fabricante do E190 que caiu nesta quarta-feira (25) no Cazaquistão, afirmou que “está pronta para auxiliar todas as autoridades relevantes” sobre as causas do acidente.

“Estamos profundamente tristes com a ocorrência de hoje, próximo a Aktau, no Cazaquistão. Os nossos pensamentos e sinceras condolências vão para as famílias, amigos, colegas e entes queridos afetados pelo ocorrido. Estamos acompanhando de perto a situação e continuamos totalmente empenhados em apoiar as autoridades competentes”, disse a empresa brasileira em nota.

As autoridades cazaques indicam que 67 pessoas estavam a bordo da aeronave, sendo 62 passageiros e cinco tripulantes.

Informações preliminares apontam que haviam 37 cidadãos do Azerbaijão, 16 russos, seis pessoas do Cazaquistão e três do Quirguistão a bordo, com um total de 28 sobreviventes da queda da aeronave.

O órgão regulador de aviação da Rússia disse que o piloto decidiu fazer um pouso de emergência após a aeronave colidir com um pássaro. “Preliminarmente: após uma colisão com pássaros, devido a uma emergência a bordo, o comandante decidiu ir para um aeródromo alternativo – Aktau foi escolhido”, afirmou o órgão por meio do comunicado, publicado na plataforma Telegram.

