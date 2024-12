JD1TV: Avião com 67 passageiros cai no Cazaquistão

Uma aeronave da Azerbaijan Airlines, modelo E190 fabricado pela brasileira Embraer, caiu com 69 pessoas a bordo em uma região próxima da cidade de Aktau, no Cazaquistão, na madrugada desta quarta-feira (25).

A aeronave, que partia de Baku, capital do Azerbaijão, tinha como destino final a cidade de Grózni, capital da Chechênia, no entanto, segundo a Azerbaijan Airlines, a tripulação foi obrigada a realizar um pouso de emergência a aproximadamente 3 km da cidade de Aktau.

Das 67 pessoas a bordo, 62 eram passageiros e cinco eram membros da tripulação, com informações da agência russa de notícias Interfax apontando que haviam cidadãos do Azerbaijão, Cazaquistão, Rússia e Quirguistão dentre as pessoas a bordo.

Segundo a Reuters, até a manhã desta quarta-feira a informação é que 32 pessoas sobreviveram, com a Associated Press apontando para 29 hospitalizadas após o acidente. Ainda não se tem informação sobre o número oficial de óbitos.

O órgão regulador de aviação da Rússia disse em um comunicado que o pouso de emergência ocorreu após uma colisão com um pássaro. “Preliminarmente: após uma colisão com pássaros, devido a uma emergência a bordo, o comandante decidiu ir para um aeródromo alternativo – Aktau foi escolhido”, afirmou o órgão por meio do comunicado, publicado na plataforma Telegram.

Circulam nas redes sociais vídeos que mostram o momento do acidente. Confira:

