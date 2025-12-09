Vídeo: Encontro com Frei Gilson emociona família que acompanha o sacerdote há anos

A visita do Frei Gilson a Mato Grosso do Sul, para o show que reuniu entre 40 mil e 50 mil pessoas em Dourados no domingo (7), mobilizou fiéis de várias cidades do Estado. Entre eles estava a família da moradora Micheli Bortolanza, que decidiu ir até o aeroporto na véspera da apresentação para tentar ver o sacerdote de perto e registrar o momento com uma foto.
Micheli conta que conheceu o trabalho do frei há mais de quatro anos, quando atravessava um período difícil. A música 'Acalma minha tempestade' marcou a fase em que buscava respostas em oração. Segundo ela, a letra trouxe conforto imediato. “Senti como se Deus estivesse respondendo minhas orações, dizendo ‘Por que tendes medo?’ e ‘A tempestade vai acalmar’. Meses depois, tudo se acalmou.”
"Desde então, as canções do Frei Gilson fazem parte da rotina da família". As filhas de Micheli tornaram-se admiradoras do religioso e manifestaram o desejo de vê-lo pessoalmente. Sem saber se haveria oportunidade durante o show em Dourados, a família decidiu tentar o encontro no momento da chegada do frei no Estado. Na noite anterior, foram até a rodovia ao lado do aeroporto de Dourados, levando um cartaz improvisado.
A iniciativa deu resultado. O frei passou pelo local e a família conseguiu fazer uma foto. O registro marcou a viagem que antecedeu o evento religioso realizado como parte do 9º e último dia da Novena em honra a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que neste ano também celebrou os 90 anos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, atual Catedral de Dourados.
Reportar Erro