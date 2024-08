Energisa MS é ganhadora no Prêmio Abradee 2024

A Energisa Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia no Estado, teve seu trabalho reconhecido e foi premiada na avaliação da Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), durante cerimônia realizada em Brasília na quinta-feira (22), na categoria Gestão Econômico-Financeira.

Referência no setor, o Prêmio Abradee é reconhecido por incentivar as práticas de destaque entre as empresas, focando na melhoria do serviço oferecido para a população.

Além do primeiro lugar, a distribuidora também foi reconhecida na categoria melhor distribuidora entre as empresas com mais de 500 mil clientes da Região Norte e Centro-Oeste, ficando em segundo lugar.

O diretor-presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes, destacou o trabalho realizado pela concessionária, com base em um modelo de gestão integrado. “Nossa atuação busca o engajamento, comprometimento com a estratégia e transparência nos objetivos a serem atingidos. Esses reconhecimentos são consequências de todo esse trabalho”, afirmou.

Fabiana Monfilier, supervisora de Gestão Estratégica e da Qualidade da Energisa MS, ressaltou a importância do prêmio em demonstrar o compromisso da distribuidora com a população sul-mato-grossense.

“Este prêmio mostra como a Energisa Mato Grosso do Sul está alinhada com as práticas do Modelo de Excelência da Gestão (MEG) e reforça a responsabilidade contínua da empresa, que busca oferecer a melhor qualidade no fornecimento de energia para os consumidores do estado sem abrir mão de um investimento prudente que é premissa da Companhia", disse.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também