Energisa reestabelece energia no Indubrasil após incêndio

A Energisa informou, nesta sexta-feira (6), que equipes da concessionária conseguiram reestabelecer o fornecimento de energia à região do Núcleo Industrial de Campo Grande, conhecido como Indubrasil, após um incêndio em uma usina de asfalto danificar à fiação.

Segundo a concessionária, os danos à rede elétrica causaram a interrupção no fornecimento de energia para 16 clientes da região, que ficaram sem energia até às 16h56, quando a distribuidora de energia conseguiu reparar os cabos danificados.

Incêndio

Uma Usina de Asfalto pegou fogo na tarde desta sexta-feira (6) no Núcleo Industrial de Campo Grande, conhecido como Indubrasil, após uma falha não especificada causar um incêndio durante o aquecimento do aparelho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas, que causaram danos à rede elétrica da região.

Segundo o gerente da empresa, Vanderlei de Oliveira, a Usina era semi-nova, totalmente revisada, e estava em aquecimento para começar a produção de massa asfáltica que seria utilizada na Capital.

